Evenementenbranche maakt plan voor terugkeer naar oude normaal

De evenementenbranche heeft zelf een plan gemaakt waarmee de branche sneller uit de coronacrisis moet komen. Na de proefevenementen die nu worden gehouden met Fieldlabs moet meteen doorgepakt worden, zo stellen Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers.

Volgens Jolanda Jansen van de alliantie hebben mensen dringend behoefte aan ontspanning op een verantwoorde en veilige manier. “En dat kunnen wij als branche bieden. Op de huidige routekaart van de overheid ontbreekt niveau 0 en is er nog geen rekening gehouden met vaccinaties en sneltesten”. Met die middelen en een test- of vaccinatiebewijs, aandacht voor hygiĆ«nemaatregelen en professionele begeleiding moet een zogenaamde ‘groene zone’, een veilige omgeving voor een bepaald evenement, worden gecreĆ«erd.

De branche wil al in april publiek welkom heten op anderhalve meter afstand, in mei tijdens onder meer met het Eurovisiesongfestival een volgende stap zetten en in juni de volgende bij activiteiten rondom het EK voetbal. Op basis van sneltesten zou de capaciteit van zalen naar 50 of zelfs 70 procent van de reguliere bezoekersaantallen kunnen worden gebracht. Als alles goed gaat zou vanaf 1 juli zelfs de anderhalve meter afstand losgelaten kunnen worden.

“Onze branche is op het gebied van evenementenorganisatie een onomstreden voorloper in de hele wereld”, zo staat in het plan. “Wij bepalen daar de toon, wij hebben de expertise en kunde om evenementen juist ook in deze tijd veilig te organiseren. Wij kijken naar wat wel kan, in plaats van wat niet kan.”

De branche wacht nog op een eerder toegezegde garantieregeling voor zomerevenementen na 1 juli. De details van het garantiefonds, waarin 300 miljoen euro zit, worden rond half maart verwacht.