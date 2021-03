Fieldlab-dancefeest ‘even onwennig, maar overtrof verwachtingen’

De feestgangers die aanwezig waren bij het Back To Live-event zijn zaterdagavond zeer verheugd weer vertrokken. Op het dancefeest in de Ziggo Dome waren 1300 mensen aanwezig. Het feest was georganiseerd door Mojo en ID&T. Optredens waren van onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas & Steve en Lady Bee.

“Het voelde even onwennig, maar het feest overtrof alle verwachtingen”, vertelt bezoeker Laura de Waal. Voor de aanwezigen voelde het feestje al gauw als vanouds. “In het begin ben je toch nog wel veel bezig met afstand houden”, vertelt Mieke van Rooij. “Maar al gauw voelde ik me helemaal in mijn element.” Ze stond samen met haar vrienden in een vak waar ze vrijuit mochten bewegen, maar wel een mondkapje moesten dragen. “Maar na verloop van tijd ging het kapje bij de meesten toch af”, aldus De Rooij.

Ook Annigje van der Wel merkte dat de regels gedurende het feest minder nauw werden genomen. “Je gaat toch steeds dichter bij elkaar staan”, vertelt ze. Zij stond in een vak waar de feestgangers op een stip moesten blijven staan. “Na een uurtje hield niemand zich daar nog echt aan, maar dat is ook wel begrijpelijk. Je vergeet haast dat het een proefevenement is.”

Het dancefeest maakt onderdeel uit van de vier proefevenementen die in maart plaatsvinden georganiseerd door Fieldlab, een gezamenlijk initiatief van de evenementensector en de overheid. Op die manier wil de organisatie kijken hoe op een veilige manier grotere bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis.

Net als bij eerdere proefevenementen moesten bezoekers ook zaterdag een negatieve uitslag van een coronatest tonen en is hun temperatuur gemeten. Ook worden steekproefsgewijs sneltesten uitgevoerd. Alle bezoekers werden verdeeld in vijf ‘bubbels’ van 250 personen en een groep van vijftig mensen. Ook kreeg iedereen een bewegingssensor, zodat achteraf te zien is hoe veel contact ze onderling hebben gehad. Een paar dagen later moeten de bezoekers zich opnieuw laten testen.