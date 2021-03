Film met Georgina Verbaan gaat naar Amerikaanse festivals

Een Nederlandse film waarin Georgina Verbaan en Abbey Hoes een hoofdrol hebben, Buiten is het Feest, is binnenkort te zien op twee grote Amerikaanse festivals. Het zijn het Cinequest Festival en het Sonomo Festival, maakten producent Rinkel Film en distributeur September Film zaterdag bekend. Beide Californische festivals zijn vanwege corona online.

De film is een bewerking van een roman van Arthur Japin ‘Maar buiten is het feest’. Dat boek is deels gebaseerd op het leven van cabaretière, zangeres en actrice Karin Bloemen. De film gaat over een succesvolle zangeres die na de dood van haar zus een rechtszaak aanspant om haar nichtje uit handen van haar biologische vader te houden.

De film draaide in de Nederlandse bioscopen totdat die dicht moesten vanwege corona en is nu online te zien via Ziggo, KPN, Pathé Thuis en Cinetree.