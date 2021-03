Nepagent opgepakt voor mogelijk uitschrijven nepboetes

De politie heeft een jonge man in Oud Gastel (Noord-Brabant) aangehouden, nadat mensen hadden gemeld dat hij met een vals politielegitimatiebewijs nepboetes wilde uitschrijven.

De 19-jarige inwoner van de gemeente Steenbergen werd eerst klemgereden door omstanders maar ging er lopend vandoor. Agenten konden hem later alsnog aanhouden, omdat hij terug kwam bij zijn auto. Op aanwijzingen van getuigen vond een speciaal daartoe getrainde hond verderop in een bosje het valse legitimatiebewijs.

De politiemensen hebben getuigen gehoord aan wie de jongen zich had uitgegeven als politiemedewerker. Hij is meegenomen naar het bureau maar hij is later wel weer vrijgelaten. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.