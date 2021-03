Premier Mark Rutte verlost van coronakapsel

Demissionair premier Mark Rutte is zijn coronakapsel kwijt. Hij ging naar zijn vaste kapper in Leidschendam. Op foto’s is Rutte te zien terwijl hij, met een mondkapje op, in de kappersstoel zit en zijn duim omhoog steekt. Na afloop zei hij tijdens een live vraaggesprek op Twitter dat zijn kapsel “redelijk gelukt” is. “Ik heb het iets langer gelaten dan gewoonlijk, omdat het verschil met de afgelopen weken anders zo groot is. Maar het voelt wel heerlijk”, zo citeert de NOS Rutte.

In februari kwam het kappersbezoek van Rutte, ook lijsttrekker van zijn partij de VVD, in het nieuws na een bericht van Radio 538. Dj Frank Dane belde met de kapper van de premier, om te vragen wanneer die weer in de agenda stond om geknipt te worden. Op 6 maart, was toen het antwoord van de kapper. Daaruit trok Dane de conclusie dat de kappers na 2 maart weer open mochten na een lange sluiting om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op dat moment was er officieel nog niets bekend over een eventuele opening van kappers.

De coiffeur wilde toen niet zeggen wanneer de afspraak was gemaakt, maar de RVD liet desgevraagd weten dat die al maanden in de boeken stond. “De afspraken bij de kapper worden een heel jaar vooruit gepland, maar hij gaat pas weer zodra het mag”, zei de RVD toen.