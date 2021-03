Reclame Code Commissie noemt radiospotjes Baudet binnen de regels

De Reclame Code Commissie heeft tientallen klachten die waren binnengekomen over de radiospotjes van Forum voor Democratie (FVD) verworpen. De voorzitter van de commissie oordeelt dat het “toegestaan is om op een eenzijdige wijze een politieke mening duidelijk te maken”. Partijleider Thierry Baudet verkondigt in de spotjes “een subjectieve politieke mening”, meldt de commissie op haar website.

In de spotjes, die veelvuldig op NPO Radio 1 te horen waren, verkondigt Baudet de mening van zijn partij over corona en stelt dat het virus vooral nadelig is voor bepaalde groepen. De klagers maken zich boos over het feit dat het radiospotje onjuiste informatie over corona zou bevatten.