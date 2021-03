Aantal coronabesmettingen stijgt weer op Curaçao

Het aantal coronabesmettingen op Curaçao is de afgelopen dagen flink gestegen. Op zondag zijn 112 actieve gevallen geregistreerd, een week eerder waren dat er nog 67.

De laatste keer dat er meer dan honderd actieve besmettingen waren op Curaçao was op 23 januari. Er liggen vier mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan één persoon op de intensive care.

Op het eiland geldt nog steeds een avondklok, die geldt tussen middernacht en half vijf, en is maanden geleden ingesteld om verdere besmetting te voorkomen. Ook moeten bewoners nog steeds mondkapjes in de openbare ruimte dragen en sociale afstand houden. Over het algemeen lijken de bewoners zich echter minder strikt aan de regels te houden dan enkele weken geleden, juist omdat het aantal besmettingen de afgelopen weken erg laag bleef. In totaal zijn er sinds maart vorig jaar 22 mensen overleden op Curaçao die besmet waren met het coronavirus.