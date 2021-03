Hoofdonderzoeker Fieldlab enorm benieuwd naar data van dancefeest

De organisatoren MOJO en ID&T van het eerste Back To Live-evenement zijn hoopvol gestemd na het dancefeest dat zaterdag in de Ziggo Dome was. “Dit is een historisch moment”, zegt Rosanne Janmaat, COO van het entertainmentbedrijf ID&T. “Hopelijk is dit de sleutel naar weer open kunnen gaan.” Er waren 1300 mensen op het feest. Optredens waren van onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas & Steve en Lady Bee.

Ook MOJO is vooralsnog optimistisch. “We kunnen nu laten zien dat wij evenementen op een hele veilige manier kunnen organiseren”, legt CEO van MOJO Ruben Brouwer uit. “Van deze proefevenementen leren we heel veel, maar het is nog belangrijker dat we meteen doorgaan.” Hij verwijst naar het Nationale Evenementenplan, dat zaterdag door de evenementenbranche is gelanceerd.

Als het aan Brouwer ligt zijn de proefevenementen namelijk een eerste stap richting een zomer vol evenementen. “Anders zou ik wel teleurgesteld zijn. We hebben die stip aan de horizon echt nodig.” En met wij doelt de MOJO-baas niet alleen op de branche. “Maar ook ons publiek. Er stonden 100.000 mensen in de wachtrij. Zo’n populariteit getuigt van een enorme behoefte.”

Dat beaamt Janmaat. “Ik had echt even kippenvel toen ik kwam aanrijden bij de Ziggo Dome. Er stond een rij en mensen hadden haast tranen in de ogen, omdat ze eindelijk weer mochten.”

Dit dancefeest was een van de proefevenementen van Fieldlab Evenementen en horen bij een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Zondag treedt AndrĂ© Hazes in de Ziggo Dome voor het eerst in maanden weer op voor een groot publiek. Cabaretier Peter Pannekoek is ‘special guest’ tijdens het evenement en in het voorprogramma staan blues- en soulzanger Phil Bee en volkszangeres Sophie Straat. Volgend weekend zijn twee proeffestivals op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. Eerder werd al getest bij een theatervoorstelling van Guido Weijers, een congres en voetbalwedstrijden.