Op de Griend in Urk is zaterdagavond een man aangereden met een heftruck. De politie meldde aanvankelijk op Twitter dat er opzet in het spel zou zijn, maar verwijderde dat bericht later weer.

Het slachtoffer is met ernstig beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De toedracht van de aanrijding is nog niet bekend.