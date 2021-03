Natuurbeheerders willen rust in de kraamkamer van de natuur

Boswachters van de vier grote natuurbeheerders in Nederland maken zich zorgen over de coronadrukte in de natuur, nu het broedseizoen voor de deur staat. Op veel plaatsen hebben zij de afgelopen dagen borden geplaatst en spandoeken opgehangen met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’, in de hoop dat recreanten daaruit begrijpen dat ze zich een beetje rustig moeten houden.

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat en LandschappenNL beheren samen zo’n 500.000 hectare natuur in Nederland. Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het in alle natuurgebieden veel drukker. “Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee”, aldus boswachter Ruben Vermeer van Natuurmonumenten. Niet alle nieuwe bezoekers weten dat ze hun hond aan de lijn moeten houden, op de paden moeten blijven en geen afval moeten achterlaten.

In het broedseizoen, dat medio maart begint, zoeken dieren overal een plek om te nestelen, te broeden en te baren. Planten en bomen vormen nieuwe knoppen en lopen weer uit. Wandelaars en fietsers die dwars door natuurgebied trekken kunnen nu extra veel schade aanrichten, aldus de natuurbeheerders. Sommige broedgebieden zijn zo kwetsbaar dat ze helemaal op slot gaan. Dat staat op borden aangegeven. De natuurbeheerders controleren of recreanten dergelijke verboden naleven. Het broedseizoen is op 15 juli afgelopen.