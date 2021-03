Proefconcert in Ziggo Dome begonnen met Phil Bee

Het proefconcert van André Hazes in de Ziggo Dome in Amsterdam is zondag begonnen met een optreden van de blues- en soulzanger Phil Bee en volkszangeres Sophie Straat.

“Wat een eer om jullie hier te zien”, zei Bee voorafgaand aan zijn optreden tegen de zaal. “Zullen we maar beginnen?”, vroeg hij, waarna de zaal in luid gejuich uitbarstte. In totaal zijn er zo’n 1300 mensen aanwezig bij het proefconcert van Fieldlab Evenementen. Naast Bee en Straat is André Hazes de hoofdact en treedt cabaretier Peter Pannekoek op als ‘special guest’.

Tijdens het concert wordt, net als bij de eerdere proefevenementen van Fieldlab, onderzocht wat nodig is om evenementen in coronatijd veilig te laten plaatsvinden. Bezoekers moesten van tevoren een negatieve uitslag van een coronatest laten zien en in de zaal zijn ze verdeeld in bubbels. Ook krijgen ze een bewegingssensor, zodat achteraf te zien is hoeveel contact ze onderling hebben gehad. Een paar dagen later worden de bezoekers opnieuw getest.

De voorpret werd niet gedrukt door alle maatregelen waaraan de bezoekers zich moeten houden. “Het is bizar om hier nu met zo’n grote groep te zijn. Maar geweldig is het wel”, zegt Rebecca uit Hoofddorp tegen het ANP. Edo is het daarmee eens. “Het is heerlijk om er weer even uit te zijn en iets leuks te doen.”

De proefevenementen van Fieldlab Evenementen maken onderdeel uit van een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Zaterdag was er in de Ziggo Dome een proefevenement. Tijdens dat danceconcert traden onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt en Lucas & Steve op. Volgend weekend vinden er twee proeffestivals plaats op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. Eerder werd al getest bij een theatervoorstelling van Guido Weijers, een congres en voetbalwedstrijden.