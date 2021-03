Reisbranche heeft begrip voor verlengen negatief reisadvies

De reisbrancheorganisatie ANVR heeft begrip voor het verlengen van het negatieve reisadvies door het kabinet vanwege de coronapandemie. Daartegenover moet dan wel staan dat er meer uitzicht komt op reismogelijkheden in de mei- en zomervakantie, zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam.

Bronnen dichtbij het kabinet zeiden zondag dat het negatieve reisadvies voor het buitenland tot 15 april wordt verlengd. Maandag maakt premier Mark Rutte dat waarschijnlijk officieel bekend tijdens zijn persconferentie.

“We hebben begrip voor het besluit gezien de stand van zaken in de coronapandemie in Nederland”, zegt Oostdam. “Maar we hopen wel dat er maandag iets wordt gezegd over het weer mogelijk maken van het boeken van reizen. De reisbranche heeft perspectief nodig.”

Oostdam hoopt dat er een “semi-normale zomervakantie” kan worden gevierd. “Als de besmettingspiek weer voorbij is, dan moeten mensen op een normale manier zomervakantie kunnen vieren.” De ANVR-voorzitter verwijst daarbij ook naar wat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid eerder deze week zei dat in juli bijna alle Nederlanders zeker een eerste vaccinatie hebben gekregen.