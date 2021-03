Week Zonder Vlees beleeft vierde editie

Om mensen te stimuleren minder vlees te eten, begint maandag de vierde Nationale Week Zonder Vlees. Dat is een initiatief van Isabel Boerdam, de vrouw die blogt als De hippe vegetariër en de schrijfster van de Vegabijbel. Ook dit jaar springen er weer verscheidene partijen op in, zoals winkels, scholen, studentenverenigingen, overheidsinstanties en zelfs pompstations. En ook BN’ers werken mee.

Het team achter de week wil mensen niet alleen duidelijk maken wat de vleesproductie voor de planeet en voor de dieren betekent, maar ook hoe eenvoudig het kan zijn om het vlees te laten staan en toch lekker te eten.

Vorig jaar deden er volgens een representatieve steekproef van marktonderzoeker Blauw Research 2,4 miljoen mensen min of meer mee; zij zouden gemiddeld voor 4,7 dagen het vlees hebben laten staan. Er werd in die ene week ruim 200 procent meer vleesvervangers verkocht. En zelfs Kentucky Fried Chicken (KFC), het wereldwijde fastfoodrestaurant waar het draait om kippenvlees, liet zich met vegetarische alternatieven niet onbetuigd.

Deze keer doen supermarkten vleesvervangers in de aanbieding en introduceren ze nieuwe vegetarische producten (Albert Heijn heeft volgens de initiatiefnemers van de week vijftig nieuwe vegetarische producten in de winkel). Ekoplaza heeft gedurende de week geen vlees in de reclame.

Producent Beyond Meat komt met een onlinequiz waarmee deelnemers kunnen uitvinden hoe zij persoonlijk lekker plantaardig kunnen eten, her en der worden plantaardige maaltijden weggegeven, BN’ers Maxim Hartman en Tim den Besten geven een ‘stoere en mannelijke’ vega-kookshow en er is ook nog een webinar voor de deelnemers aan de week.

De hoop is dat deelnemers het niet bij die ene week laten en blijvend geen of in ieder geval minder vlees tot zich nemen. “Want wanneer je als volwassene een week geen vlees eet, bespaar je in zeven dagen 101 liter water, 79 km autorijden aan CO2-uitstoot en 770 gram dierenvlees”, stelt de organisatie van de week.