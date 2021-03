Wilders wil af van erf- en schenkbelasting

De PVV wil de erf- en schenkbelasting afschaffen. De oppositiepartij wil op die manier vooral ondernemers helpen in deze economisch zware tijd, zei voorman Geert Wilders in het RTL-programma Business Class.

“Ondernemers hebben het al ontzettend moeilijk”, aldus Wilders. “Zoiets als die successierechten, die gekke belastingen, schaf die af, dan doe je ook iets terug voor de ondernemers die het al zo moeilijk hebben.”

Hij vindt het ook “oneerlijk” als mensen die iets schenken of erven daarover nog een keer belasting moeten betalen. “Veel mensen vinden het terecht onredelijk want ze hebben over dat geld al belasting betaald.”

Veel partijen willen mensen met een hoog inkomen extra gaan belasten om de kosten van de coronacrisis te betalen. Wilders heeft daar geen probleem mee, maar wil ze tegemoet komen door afschaffing van de erf- en schenkbelasting, zei hij.

Door de coronacrisis worden veel bedrijven zwaar getroffen, omdat ze langdurig de deuren hebben moeten sluiten. Wilders vindt al langer dat het kabinet meer ruimte moet geven aan het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door opening van de horeca.

In het verkiezingsprogramma van de PVV staat niets over afschaffen van de erf-en schenkbelasting. Ook Forum voor Democratie wil af van deze vorm van belasting. Andere partijen houden er wel aan vast.

Door de erf- en schenkbelasting vloeide er in 2019 ongeveer 1,9 miljard euro naar de schatkist.