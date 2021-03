ActiZ en Verenso keuren versoepeling verpleeghuisbezoek goed

Beroepsverenigingen in de ouderenzorg reageren instemmend op het besluit om het aantal bezoekers te verhogen in verpleeghuizen waar voldoende bewoners gevaccineerd zijn. ActiZ en Verenso noemen twee bezoekers per dag in deze fase van de coronacrisis verstandig en zijn blij dat verpleeghuizen de ruimte krijgen om zelf te bepalen bezoekregels te versoepelen.

“Zeer positief dat die ruimte er is”, zegt een woordvoerder van branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ. “De vaccinaties hebben invloed op het aantal besmettingen. Het gaat de goede kant op.” Ook Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is tevreden. “Bewoners hebben geleden onder de maatregelen. Het is fijn dat er meer bezoek mogelijk is.”

Het versoepelen van die regeling van één naar twee bezoekers per dag is op dit moment genoeg, vinden de organisaties. “Het virus is nog niet verdwenen”, zegt ActiZ. “In de instellingen waar veel bewoners worden behandeld door hun huisarts zijn nog niet alle vaccinaties gezet. Daarom vinden wij deze eerste voorzichtige stap een wijs besluit.”

Over verdere versoepelingen wordt volgens minister De Jonge gesproken. “Het is zojuist tijdens de persconferentie goed verwoord”, stelt Verenso. “De instellingen moeten nu eerst de bezoekregels met hun cliëntenraad bespreken.”