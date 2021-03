ANBO hoopt op verdere uitbreiding bezoekregels verpleeghuizen

Ouderenbond ANBO noemt de verruiming van bezoek voor bewoners van verpleeghuizen “een verbetering”. Het demissionair kabinet maakte maandag bekend dat in verpleeghuizen waar bewoners zijn gevaccineerd, het maximaal aantal toegestane bezoekers wordt verhoogd van één naar twee per dag. De ouderenbond pleit ervoor bij succes van deze versoepeling snel door te pakken, naar bijvoorbeeld twee momenten van twee bezoekers per dag.

In verpleeghuizen ligt de vaccinatiegraad hoog, omdat bewoners een van de eerste groepen waren die in aanmerking kwamen voor een prik. Toch wil het kabinet geen groot risico nemen omdat nog niet iedereen is gevaccineerd. “We snappen dat het kabinet voorzichtig is”, aldus directeur Anneke Sipkens. Ze wijst erop dat vaccins geen volledige bescherming garanderen en ook zorgmedewerkers een besmetting mee naar huis kunnen nemen. “Dat betekent dat je ook niet meteen alle coronaregels moet loslaten. Het kan prima in stapjes, zodat je steeds kunt kijken wat het effect is.”

Basisregels als mondkapjes en 1,5 meter afstand blijven volgens de ANBO gewoon gelden. Sipkens: “Maar we moeten nu tempo maken met de versoepelingen. Het zijn mensen die vaak in de laatste fase van hun leven zitten. Zij hebben een grote behoefte aan contact met familie en vrienden, en omgekeerd. Dus als de huidige versoepeling geen negatieve gevolgen heeft, pak dan meteen door.”