Burgemeesters hekelen bekladden verkiezingsposters

Verscheidene burgemeesters hekelen maandag, voorafgaand aan het Veiligheidsberaad in Utrecht, dat op diverse plekken in Nederland verkiezingsposters zijn beklad en beplakt. “Dat gebeurt op een onsmakelijke manier, soms zelfs aan het walgelijke toe”, zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Hij doelt op posters waar “lijsttrekkers een hitlersnorretje krijgen”.

Ook in de regio Eindhoven gebeurt dit “overal”, zegt burgemeester John Jorritsma. Hij denkt dat er “verveling, irritatie en gedoe” achter schuilt. “Wij moeten het niet groter maken dan het is.” Jack Mikkers van Den Bosch denkt hier anders over. Hij vindt dat “mensen die zich beschikbaar stellen voor het publieke ambt niet op die manier beschadigd mogen worden. Dat is niet goed.”

Sharon Dijksma van Utrecht is bang dat het vandalisme niet helemaal is te voorkomen. “Wij proberen dat, maar wij hebben niet bij elk verkiezingsbord een agent staan.” Toch is volgens haar Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb “een enkeling” aangehouden voor het vernielen van aanplakborden. “Van de posters blijf je af”, waarschuwt hij.

In het beraad komen de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s bijeen. Zij vergaderen maandag over het coronabeleid.