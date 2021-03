De Jonge: meer data nodig voor gebruik vaccinatiebewijs

Het is nog te vroeg om een vaccinatiebewijs in te zetten om mensen toegang te verlenen tot bijvoorbeeld concerten of andere evenementen. Daarvoor moet het eerst duidelijk worden in welke mate een inenting verspreiding van het coronavirus tegengaat, zei minister Hugo de Jonge maandag.

De Jonge liet eerder op de dag weten dat mensen binnenkort door middel van een app kunnen aantonen dat ze negatief hebben getest op corona. Een ‘groen vinkje’ in deze app kan iemand dan toegang verschaffen tot “niet-essentiĆ«le functies”, zoals een concert. Op een later moment moet ook een vaccinatie een groen vinkje opleveren in de app. Het is niet te zien of het groene vinkje het resultaat is van een vaccinatie of negatieve test. Zo wil het kabinet voorkomen dat er toch een indirecte vaccinatieplicht ontstaat.

Om antwoord te krijgen op de vraag of een prik verspreiding van het virus ook daadwerkelijk tegengaat is er meer data nodig uit landen waar al veel mensen zijn geprikt. “IsraĆ«l is heel veel verder, het Verenigd Koninkrijk is behoorlijk veel verder, maar verder zijn er nog geen landen om van af te kijken of de verspreiding van het virus” door vaccinaties wordt afgeremd, aldus De Jonge.