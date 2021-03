De Jonge: verpleeghuisbewoner mag twee bezoekers ontvangen

Als genoeg mensen in een verpleeghuis gevaccineerd zijn, mogen de bewoners twee bezoekers per dag ontvangen, kondigde coronaminister Hugo de Jonge maandagavond aan in de coronapersconferentie. Het versoepelen van die regeling is de “eerste stap” die in de verpleeghuizen genomen wordt. Over verdere versoepelingen wordt nog gesproken.

De bewindsman waarschuwde al eerder dat het loslaten van de coronaregels in verpleeghuizen “stap voor stap” moet gebeuren. De meeste bewoners van verpleeghuizen zijn al gevaccineerd, maar het is nog niet duidelijk of dat de verspreiding van het virus ook genoeg afremt.

Het kabinet heeft steeds gezegd geen tweedeling in de samenleving te willen door gevaccineerden meer vrijheid te geven dan anderen. Maar de vaccinatiegraad in verpleeghuizen is hoog, omdat de werknemers en bewoners als eerste zijn geprikt. “Het zou raar zijn te zeggen dat daar tot de zomer helemaal niks mag”, zei De Jonge eerder op maandag. “Ik denk dat niemand het de verpleeghuizen misgunt.”