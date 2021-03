Geen versoepeling coronabeleid met verkiezingen in zicht

Met de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week voor de deur kiest het kabinet er niet voor de coronamaatregelen te versoepelen. Het virus grijpt daarvoor nog altijd te snel om zich heen. Op zijn vroegst eind deze maand kunnen wellicht versoepelingen worden aangekondigd. Zo hoopt het kabinet dat met Pasen – over vier weken – de terrassen weer open kunnen.

Demissionair minister-president Mark Rutte zei in een persconferentie over het coronabeleid dat “het kantelpunt nadert” waarop “vaccinaties de overhand krijgen over het virus”. Maar nu laten de besmettingscijfers echte versoepelingen nog niet toe. Wel worden volgende week wat “correcties en kleine aanpassingen” doorgevoerd, aldus de premier.

De naderende verkiezingen hebben volgens Rutte geen enkele rol gespeeld bij de besluiten van het demissionaire kabinet over de coronamaatregelen. De discussies daarover zijn “heel zakelijk gevoerd”.

De harde lockdown blijft nog tot en met 30 maart van kracht. Dat betekent dat hogescholen en universiteiten dicht blijven, net als onder meer theaters, musea, horecagelegenheden, sportscholen, dierentuinen en pretparken.

Ook de omstreden avondklok wordt verlengd. Wel wordt daar soepeler mee omgegaan op de verkiezingsdagen van 15 tot en met 17 maart. Wie bijvoorbeeld meehelpt op de stembureaus, of pas tegen sluitingstijd kan gaan stemmen, hoeft niet per se voor 21.00 uur binnen te zijn. “De avondklok kan en mag vrije verkiezingen niet in de weg staan”, aldus Rutte