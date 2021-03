Geen versoepelingen voor cultuur, resultaten Fieldlab bemoedigend

Voor de theaters, poppodia, musea en de evenementenbranche verandert er voorlopig niets in de coronamaatregelen. Van versoepelingen is zoals verwacht nog geen sprake, zo lieten demissionair minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maandagavond weten tijdens een persconferentie.

Rutte deelde wel een compliment uit voor alle voorbereidingen die nu al worden getroffen. “Ik wil nog even onderstrepen hoe ongelooflijk hard er door sectoren wordt gewerkt om straks op een veilige en verantwoorde manier weer open te kunnen. Overal liggen plannen klaar of zijn die vergaand in de maak. Dat perspectief is ook keihard nodig”, aldus Rutte.

Volgens het kabinet grijpt het coronavirus nog altijd te snel om zich heen. Op zijn vroegst kunnen eind deze maand wellicht versoepelingen worden aangekondigd.

De Jonge sprak ook kort over de Fieldlab-onderzoeken op de proefevenementen van de afgelopen weken. Hij noemt de eerste resultaten “bemoedigend”. “Het lukt om mensen die besmet zijn vooraf te vinden en van het evenement zo geen feest voor het virus te maken.” Het kabinet onderzoekt nu of met een app straks niet alleen een testbewijs kan worden getoond maar of die app ook een “sein veilig” kan geven als mensen gevaccineerd zijn.