Herstel-NL voert opnieuw campagne tegen lockdown

Herstel-NL voert dinsdag opnieuw campagne met paginagrote advertenties in landelijke dagbladen en met tv-commercials. De organisatie “wil iedereen ervan doordringen dat Nederland nu open moet, om de steeds harder oplopende schade aan de samenleving te stoppen”. Herstel-NL is een groep deskundigen en professionals die Nederland uit de lockdown wil loodsen.

Volgens Herstel-NL hebben de versoepelingen van de afgelopen tijd onvoldoende gebracht. “Jongeren, thuiswerkers, ondernemers – zij hebben het allemaal nog ontzettend moeilijk. Wij, en vele anderen met ons, maken ons grote zorgen en daarom gaan wij met nog meer nadruk en nog zichtbaarder verder met ons verhaal”, zegt Robin Fransman, voorzitter van de actiegroep.

Herstel-NL wil een einde aan de avondklok en de lockdown. “Winkels, horeca, onderwijs, sport, cultuur moeten en kunnen weer open. Dat kan door gericht strengere veiligheidsmaatregelen in te zetten op plaatsen en tijden voor iedereen die kwetsbaar is of gewoon voorzichtig wil zijn”.

Het plan verloor vorige maand aan glans toen twee leden eruit stapten, econoom Barbara Baarsma en oud CPB-baas Coen Teulings. Daarbij noemde zorgminister Hugo de Jonge het plan levensgevaarlijk.

Herstel-NL noemt het bizar dat de organisatie zo is neergezet. “In onze krantenadvertenties leggen we uit dat we juist de hele maatschappij op verantwoorde wijze zijn vrijheid terug willen geven. Ons plan streeft naar optimale veiligheid voor de hele samenleving”.