Iets minder dan 4000 nieuwe coronagevallen

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 3924 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal positieve tests is de laatste weken behoorlijk stabiel. Per dag komen er gemiddeld ongeveer 4500 besmettingen aan het licht. Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen onder dat gemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.

Rotterdam telde afgelopen etmaal de meeste besmettingen. In de Maasstad werden 164 inwoners positief getest. Verder kregen 159 Amsterdammers te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Den Haag telde 87 nieuwe gevallen, Utrecht 63 en Tilburg 54. De veiligheidsregio met de meeste besmettingen is Rotterdam-Rijnmond (358), gevolgd door Utrecht (285) en Noord-Holland Noord (284).

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 26. Voor een maandag is dat vrij normaal. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als coronapatiĆ«nten in het weekeinde sterven, wordt dit vaak in de loop van maandag doorgegeven aan de GGD’en en het RIVM, waarna de sterfgevallen terugkomen in de cijfers van dinsdag. Dan ligt het aantal sterfgevallen het hoogst.

De gemeente Sittard-Geleen telde de meeste meldingen van sterfgevallen. In de Limburgse plaats werd het overlijden van drie coronapatiƫnten geregistreerd. Rotterdam, Venlo, Den Bosch en Emmen telden elk twee doden. Op Schiermonnikoog werd het tweede sterfgeval genoteerd. Ameland, Rozendaal en Vlieland zijn de enige gemeenten zonder coronadoden.

Sinds het begin van de vaccinaties in januari is het aantal sterfgevallen aanzienlijk gedaald. Begon januari stierven gemiddeld ongeveer 100 mensen per dag, nu 30 tot 40 per dag. Het aantal besmettingen is ook gedaald.

Ruim een jaar geleden brak het coronavirus uit in Nederland. Sindsdien zijn 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Het aantal sterfgevallen komt waarschijnlijk in de loop van deze week boven de 16.000 uit. De werkelijke aantallen besmettingen en coronadoden liggen hoger.