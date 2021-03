Kabinet komt 23 maart met nieuw reisadvies voor mei

Het kabinet komt op 23 maart met een nieuw reisadvies voor de maand mei, zegt premier Rutte maandagavond tijdens de persconferentie over corona. Mogelijk is er dan ook meer duidelijk over de zomervakantie.

Nu geldt nog het dringende advies om in Nederland te blijven. Dat reisadvies geldt tot ten minste 15 april.

Volgens Rutte snakt iedereen ernaar om er weer even tussenuit te kunnen. “Laten we hopen dat er dan ook op dit punt iets meer kan.”

Het kabinet hoopt dat Nederlanders deze zomer weer veilig op vliegvakantie kunnen, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) afgelopen vrijdag. Een mogelijkheid is dat mensen tijdens hun vakantie op hun resort blijven, zei ze.

Britten kunnen vanaf 17 mei weer zonvakanties boeken, liet de premier Boris Johnson eerder weten. Reisorganisaties Sunweb en Corendon riepen Rutte vorige week op een dergelijk vooruitzicht te geven.

Voor alle landen in de wereld worden niet-noodzakelijke reizen afgeraden. Voor sommige landen geldt dit advies omdat de coronasituatie daar slecht is. Maar er zijn ook landen met dit reisadvies omdat zij Nederland als risicogebied beschouwen. Voor reizigers uit Nederland kunnen dan meer beperkingen gelden dan voor reizigers uit andere landen.