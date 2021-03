Kabinet: meer ruimte voor verpleeghuizen en grote winkels

Verpleeghuisbewoners mogen straks niet één maar twee bezoekers per dag ontvangen, maar wel alleen onder bepaalde voorwaarden. Ook voor grote winkels komt er meer ruimte: meer mensen kunnen tegelijkertijd op afspraak winkelen. Dat melden ingewijden in de aanloop naar de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge maandagavond.

Winkels mogen momenteel maximaal twee klanten per verdieping op afspraak ontvangen, mits die anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Vanaf volgende week wordt daarbij ook naar het vloeroppervlak gekeken. Per 25 vierkante meter mag een klant worden ontvangen. Dat is nog wel flink minder dan tijdens de eerste lockdown een jaar geleden. Toen gold een maximum van een klant per 10 vierkante meter.

Grotere winkels vroegen al eerder om iets meer mogelijkheden. Het winkelen op afspraak levert anders veel te weinig op, klagen zij.

Het kabinet had het deskundigenteam OMT al om advies gevraagd over versoepelingen in verpleeghuizen. Daar ligt de vaccinatiegraad zeer hoog, omdat verpleeghuisbewoners een van de eerste groepen waren die in aanmerking kwamen voor een prik. Toch waarschuwt coronaminister Hugo de Jonge dat niet alle maatregelen zomaar losgelaten kunnen worden. Dat zou een onverantwoord groot risico met zich meebrengen, omdat niet altijd iedereen is gevaccineerd.