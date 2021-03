Kabinet trekt 50 miljoen extra uit voor onderwijs in arme landen

Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor onderwijs aan vooral meisjes in arme landen. Het geld gaat naar het Global Partnership for Education (GPE), dat tot doel heeft om 46 miljoen meisjes in ontwikkelingslanden naar school te krijgen.

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) maakte de bijdrage op Internationale Vrouwendag bekend. Door de coronacrisis zijn veel scholen in ontwikkelingslanden gesloten en vooral meisjes keren niet terug naar school.

“De coronapandemie heeft de vooruitzichten van veel kinderen op onderwijs verslechterd. Jonge meisjes worden onevenredig zwaar getroffen. Daarom is er snel actie nodig, zodat ze zich via onderwijs kunnen ontwikkelen”, aldus Kaag.

Het internationaal onderwijsfonds GPE riep landen onlangs op extra geld vrij te maken voor onderwijs aan kwetsbare kinderen. Daarover wordt in juli een grote top in Londen gehouden.

Van 2018 tot 2022 heeft Kaag 100 miljoen uitgetrokken voor GPE. De maandag aangekondigde steun geldt voor de periode 2021-2025, aldus een woordvoerder van het ministerie. Vorig jaar heeft Kaag 25 miljoen extra aan het fonds gegeven in verband met de coronacrisis.