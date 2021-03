Ministerie: briefstemmen met verkeerd retouradres tellen mee

Mensen die per post stemmen en een verkeerde retourenvelop ontvingen, hoeven zich geen zorgen te maken dat hun stem niet wordt meegeteld. Gemeenten die een envelop ontvangen die eigenlijk naar een andere gemeente moet, zijn wettelijk verplicht deze door te sturen.

Dat laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten, na berichtgeving door Omroep Gelderland. Ruim vierhonderd kiezers die mogen briefstemmen in de gemeente Epe kregen een retourenvelop van de gemeente Hattem. In Barneveld kregen zo’n driehonderd mensen een envelop om hun briefstem in te stoppen, met bestemming gemeente Wageningen.

BZK heeft met de gemeenten gesproken over wat hen te doen staat als ze een envelop voor een andere gemeente binnen krijgen. Dan geldt een zogenoemde doorzendplicht, laat een woordvoerder weten.