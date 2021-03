Museumvereniging: onzekerheid over voortbestaan musea groeit

De onzekerheid over het voortbestaan van sommige musea groeit, nu het geduld van publiek om weer veilig naar musea te gaan nog langer op de proef wordt gesteld. Dat zegt directeur van de Museumvereniging Mirjam Moll in een reactie op de persconferentie over de coronamaatregelen van maandagavond.

Tijdens de persconferentie werd geen versoepeling aangekondigd voor de musea. “Als brancheorganisatie horen we steeds meer smeekbedes van musea om spoedig te heropenen”, zegt Moll. “De genereuze noodsteun tot 1 juli bereikt niet alle musea en de onzekerheid over het voortbestaan groeit. Net als het gemis aan publiek.”

Ook al zijn musea er volgens Moll klaar om veilig en verantwoord bezoekers te ontvangen, op dit moment richten zij zich alleen op onlinepubliek. Verder wordt er in de cultuursector binnenkort gestart met experimenten met toegangstesten en de corona-check-app. “We zijn hoopvol dat door het gebruik ervan musea en culturele instellingen meer ruimte kunnen krijgen om bezoekers te ontvangen.”

Volgens premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge is het niet verstandig om nu nieuwe versoepelingen aan te kondigen, omdat de besmettingscijfers en de bezetting in ziekenhuizen nog op een te hoog niveau zijn.