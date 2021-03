Partijen vallen VVD aan in debat over vrouwenemancipatie

Partijen vinden dat de VVD niet genoeg wil doen aan vrouwenemancipatie, bleek maandag – op Internationale Vrouwendag – tijdens een debat over emancipatie op Radio 1. Volgens D66-Kamerlid Vera Bergkamp stelde de VVD zich in het debat op als “status quo-partij.”

Tijdens het debat kwam onder meer het instellen van een vrouwenquotum aan bod. VVD’er Bente Becker is bang dat zo’n quotum voor de top van bedrijven “stigmatiserend” werkt. Bovendien zijn Nederlandse vrouwen volgens Becker “kampioen deeltijdwerken. Dan moet je niet verbaasd zijn als je niet in de top terechtkomt.”

Volgens Corinne Ellemeet (GroenLinks) onderschat Becker het feit dat vrouwen echt wel klaar zijn om mee te doen in de top, maar dat het ze niet lukt die te bereiken. Ze wees erop dat Nederland achterloopt op andere landen als het gaat om het aantal vrouwen in de top. “GĂȘnant”, aldus Ellemeet. Renske Leijten van de SP draaide Beckers argument om: deeltijd werken zou volgens haar helemaal geen probleem moeten zijn om toch hogerop te komen in een bedrijf. Sterker nog, “het zou voor mannen ook best een goed idee zijn.”

D66 wil de kinderopvang vier dagen per week gratis maken, maar de VVD is ook hier tegen. Becker noemde het idee maandag “onverstandig” omdat het teveel geld kost. Volgens Vera Bergkamp (D66) blijft de VVD in haar standpunten een beetje “bij het oude. En dat vind ik jammer.” Attje Kuiken van de PvdA: “De VVD zegt we moeten stappen zetten, maar dat doet ze nergens op.”