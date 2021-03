‘Perspectief voor de horeca is fijn, maar het is onvoldoende’

Het is fijn dat er perspectief wordt geboden aan de horeca, maar het is onvoldoende, vindt directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Demissionair minister Hugo de Jonge zei maandag tijdens de persconferentie over corona dat de terrassen rond Pasen weer open mogen, mits de coronacijfers het toelaten. “Het is een stap, maar wel een heel kleine stap. Absoluut onvoldoende”, aldus Beljaarts.

“We moeten ervoor waken dat het kabinet denkt dat met het openen van de terrassen ‘de horeca’ is geholpen”, zegt de directeur van KHN. Volgens hem zijn er veel horecazaken die geen terras hebben. Ook zullen de ondernemers die wel een terras hebben, veel minder omzet kunnen maken dan normaal. De Jonge zei tijdens de persconferentie al dat er een maximaal aantal gasten aan tafel en op het terras komt. Beljaarts is “wel blij dat er nu iets van perspectief wordt geboden, want dat is absoluut beter dan in het duister tasten”.

Voor het zover is, moet de druk op de ziekenhuizen eerst wel afnemen en moet het virus zich minder snel verspreiden. Nu ligt het zogeheten reproductiegetal boven de 1, wat inhoudt dat iedere persoon minstens een andere persoon besmet. De branchevereniging voor de horeca blijft in gesprek met het kabinet. Zo staat er woensdag weer een overleg op de planning. “Onze inzet is een bredere opening” aldus Beljaarts.