Reissector ziet lichtpuntjes in woorden Rutte en De Jonge

De reissector heeft iets meer perspectief gekregen als gevolg van de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. “Er is nog geen datum genoemd, maar de toon was positiever en er werd specifiek aandacht besteed aan de wens van veel Nederlanders om weer op vakantie te gaan”, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam. “Ook werd er niet gezegd dat je geen vakantie zou moeten boeken, zoals de afgelopen persconferenties steeds het geval was.”

Oostdam hoopt dan ook dat Nederlanders weer gaan boeken voor de zomervakantie. “Dan komt er weer wat geld binnen bij veel bedrijven. Dat is hard nodig”, weet Oostdam, want een groot deel van zijn achterban zit al maanden helemaal dicht. De ANVR pleit dan ook herhaaldelijk bij het kabinet voor meer steun en is blij dat er opnieuw wordt gekeken of de geboden steun nog wel voldoet.

“Een aantal sectoren moet je voor een bepaalde tijd voor 100 procent gaan vergoeden”, vindt Oostdam. “Anders komen versoepelingen mogelijk te laat.” Daarbij denkt de ANVR-voorman niet alleen aan de eigen branche, maar ook aan de horeca en de evenementensector. “Een deel van deze sectoren valt steeds buiten de regels en daar moet gewoon maatwerk worden geboden. Het houdt anders voor sommige bedrijven gewoon een keer op.”

Zelfs als er vanaf de zomer weer volop vakantie mag worden gevierd, haalt de reisbranche als geheel maar tot 50 procent van de omzet binnen. Voor bedrijven die zich op verre reizen richten is dat veel minder. Desondanks is Oostdam positief gestemd. “Het wordt een mooie zomer waarin we weer op vakantie kunnen, zeker in Europa. Dat moet lukken.”