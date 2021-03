Terrassen open rond Pasen als coronacijfers dalen

Terrassen mogen rond Pasen weer open, mits de coronacijfers het toelaten. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge maandag tijdens de persconferentie over corona. Wel komt er een maximaal aantal gasten aan tafel en op het terras.

Voor het zover is, moet de druk op de ziekenhuizen eerst wel afnemen en moet het virus zich minder snel verspreiden. Nu ligt het zogeheten reproductiegetal boven de 1, wat inhoudt dat iedere persoon minstens een andere persoon besmet. Over vier weken is het tweede paasdag.

Premier Mark Rutte hoopt tegen die tijd ook andere nieuwe stappen te kunnen zetten in het afschalen van de coronamaatregelen. Zo komt er mogelijk meer ruimte voor het hoger onderwijs. Studenten mogen dan weer een dag in de week naar de hogeschool of de universiteit. Zoveel mogelijk studenten krijgen dan vooraf een sneltest. Middelbare scholieren mogen nu al een dag in de week naar school.