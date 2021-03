Stella viert tienjarig jubileum met fietsweggeefactie

Stella Fietsen viert dit jaar zijn tienjarig jubileum. Een mijlpaal die de e-bikespecialist niet ongemerkt voorbij wil laten gaan, daarom wordt onder meer uitgepakt met een spot op tv en een bijhorende winactie, waar je kans maakt op een nieuwe e-bike.

In 2011 zien oprichters Daan van Renselaar en Wilco van de Kamp een groeimarkt voor e-bikes ontstaan. De twee jonge ondernemers bedenken en assembleren de eerste Stella in een schuurtje in hun achtertuin, verkopen niet veel later de eerste exemplaren en verrassen de fietsenmarkt met een aan-huis-concept. “Inmiddels heeft deze aanpak zich bewezen, want er rijden momenteel meer dan driehonderdduizend e-bikes van Stella rond”, vertelt Johan Makaske, woordvoerder bij Stella. “We blijven investeren in groei met een sterke focus op de bereikbaarheid voor de consument. We zien dat mensen het prettig vinden om zelf een e-bike te testen, voordat er één wordt aangeschaft. De wensen van onze klanten zijn sowieso erg belangrijk voor ons om onze service te blijven verbeteren.”

Behoeften van de klant

Ook zijn het afgelopen decennium talloze e-bikes ontwikkeld in eigen huis, de e-bikefabriek in Nunspeet. “Door ons directe klantcontact kunnen wij als merk snel inspelen op de wensen en behoeften binnen de verschillende doelgroepen”, zegt Makaske. “Fietsers stellen niet alleen steeds hogere eisen aan een e-bike, de e-bike wordt ook intensiever gebruikt. Op basis van gebruikersfeedback en de laatste innovaties weten we steeds weer nieuwe modellen op de markt te brengen. Zo ook de nieuwe Stella Morena, die onlangs zelfs genomineerd is voor E-bike van het Jaar 2021.”

E-bike winnen

Genoeg redenen te bedenken voor een Stella-jubileum, meent Makaske. En dat gaat gepaard met diverse coronaproof festiviteiten voor de consument. “We houden nog even geheim wat, maar er vallen vele e-bikes te winnen, we pakken groots uit! We zijn blij met al onze klanten van de afgelopen tien jaar en kijken uit naar de komende jaren. We willen iedereen het plezier van een Stella-fiets laten ervaren.”

Open op afspraak

Wil je een proefrit maken of ben je geïnteresseerd in het e-bikeassortiment van Stella? Kom dan langs in één van de E-bike Testcenters, die sinds woensdag 3 maart weer open zijn. Vanwege de coronamaatregelen is het verplicht om een afspraak te maken. Kijk voor meer informatie op www.stella.nl.