Studenten blij met ‘lichtpunt aan de horizon’

“Een lichtpunt aan de horizon van studenten” noemt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de aankondiging van het kabinet dat studenten mogelijk vanaf eind maart weer een dag in de week naar hun hogeschool of universiteit kunnen komen. “Online-onderwijs werkt eenzaamheid, somberheid en concentratieproblemen in de hand. Het is goed dat het kabinet stappen gaat zetten richting meer fysiek onderwijs”, reageert voorzitter Dahran Çoban.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte tijdens de persconferentie van maandagavond duidelijk dat de heropening van het hoger onderwijs wel afhangt van de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. Als die aantallen het toelaten, mogen studenten vanaf de week voor Pasen weer een dag per week fysiek onderwijs ter plaatse volgen. Het kabinet wil dat studenten dan eerst een sneltest doen. Tegelijkertijd zei De Jonge dat de vooruitzichten “niet goed” zijn.

Ondanks het voorbehoud dat het kabinet maakt, noemt het ISO de voornemens voor het hoger onderwijs al “een enorme opluchting”. “Hoe groter het percentage digitaal onderwijs, hoe slechter studenten zich voelen”, stelt Çoban. “Het is mooi dat we een deel van het onderwijs van een computer naar een collegezaal kunnen gaan verplaatsen. Studenten snakken naar contact met medestudenten en hun docenten.”

De voorzitter van ISO is positief over het idee om studenten eerst te testen. “Studenten hunkeren naar een terugkeer naar een normale onderwijssituatie en testen kan een middel zijn om dat te bereiken. We moeten alle zeilen bijzetten om het nieuwe collegejaar zo goed mogelijk te starten, met de studenten in de collegebanken.”