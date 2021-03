Trage start proces ‘Rico de Chileen’

Het proces tegen Richard R., beter bekend als Rico de Chileen, heeft maandag een trage start beleefd. Het verhoor van R. door de rechtbank kwam pas halverwege de middag op gang. In dat verhoor wilde R. slechts summier vragen beantwoorden, omdat hij vreesde dat fouten hem zouden worden aangerekend. Hij verwees veelvuldig naar eerder afgelegde verklaringen.

Justitie beschouwt de 47-jarige Chileense Amsterdammer als een kopstuk in de onderwereld en beschuldigt hem in dit onderzoek (‘Orinus’) onder meer van het leiden van een bende die liquidaties pleegde en voorbereidde. Ook zou hij stelselmatig misdaadgeld hebben witgewassen.

Verzoeken van R.’s advocaten om een reeks getuigen te horen, leidden tot een stroef begin van de eerste zittingsdag. De rechtbank beraadde zich urenlang alvorens zij de verzoeken integraal afwees. De zitting vindt plaats in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. De rechtbank heeft zes dagen voor de zaak uitgetrokken. De strafeis van het Openbaar Ministerie wordt op 15 maart verwacht.

R. zou een driemanschap hebben gevormd met Ridouan Taghi en Naoufal ‘Noffel’ F. Met hen zou R. de moordorganisatie hebben geleid. Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo, dat op 22 maart inhoudelijk van start gaat. ‘Noffel’ is inmiddels veroordeeld tot levenslang voor het aansturen van een liquidatie in Almere.

In het dossier tegen Rico de Chileen heeft justitie vooral bewijs verzameld aan de hand van een grote hoeveelheid ontsleutelde cryptoberichten tussen hem en onder anderen Taghi, waarin volop over liquidaties zou zijn gecommuniceerd. Justitie en politie werken al geruime tijd aan een tweede strafzaak tegen R. (‘Orinus 2’), waarin zijn concrete betrokkenheid bij liquidaties wordt onderzocht.

R. werd in oktober 2017 in zijn geboorteland Chili opgepakt en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Sindsdien zit hij in een cel in de extra beveiligde gevangenis in Vught. In februari raakte hij daar besmet met corona. Op vragen van de rechtbank zei hij dat hij goeddeels was hersteld, maar wel last heeft van kortademigheid en zijn smaak- en reukvermogen nog niet terugheeft.