Tuincentra blij dat ze straks meer klanten mogen ontvangen

De tuincentra zijn heel blij dat ze straks meer klanten mogen ontvangen. Tijdens de coronapersconferentie maandagavond werd duidelijk dat er vanaf volgende week meer mensen tegelijkertijd op afspraak kunnen winkelen. “We zien het als een stapje”, zegt directeur Frank van der Heide van brancheorganisatie Tuinbranche Nederland.

Winkels mogen momenteel maximaal twee klanten per verdieping op afspraak ontvangen, mits die 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Dat zag de branchevereniging toen nog niet echt zitten, al gingen sommige tuincentra wel op afspraak open. Vanaf volgende week wordt ook naar het vloeroppervlak gekeken. Per 25 vierkante meter mag een klant worden ontvangen, tot een maximum van vijftig klanten.

“Deze verruiming biedt perspectief, we zijn er wel mee geholpen”, zegt Van der Heide. Toch heeft een klein tuincentrum al snel 3000 vierkante meter ruimte en een groot tuincentrum wel 20.000 vierkante meter. “We hebben dan inderdaad wel veel personeel rondlopen op een klant want mensen verwachten toch specialistische kennis van bijvoorbeeld kamerplanten, barbecues of een gazon”, aldus de directeur van de branchevereniging. “Maar we gaan wel open, zo efficiĆ«nt mogelijk.”