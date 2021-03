Viruswaarheid kondigt rechtszaken aan over vaccinadvies en testen

Viruswaarheid blijft het coronabeleid van de overheid bestrijden via de rechter. De actiegroep bereidt onder meer rechtszaken voor tegen de Gezondheidsraad en tegen het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding (ECDC).

Viruswaarheid beschuldigt de Gezondheidsraad ervan “misleidende en feitelijk onjuiste uitgangspunten” te hanteren in adviezen over vaccinatie tegen Covid-19. De actiegroep eist dat het onafhankelijke wetenschappelijke adviesorgaan de adviezen over vaccinaties intrekt. De Gezondheidsraad laat weten nog geen dagvaarding te hebben ontvangen. Een woordvoerder kan daarom ook nog niet inhoudelijk reageren.

Het gerechtshof in Den Haag wees vorige week vrijdag nog alle bezwaren af die Viruswaarheid had aangevoerd tegen de vaccinatiecampagne van de overheid. De actiegroep eiste rectificatie omdat de Staat de Nederlandse burger op een “onjuiste en onvolledige en daardoor onrechtmatige” manier zou informeren over de coronavaccinaties. Volgens de rechter staat het de overheid echter vrij om vaccinatie te bevorderen en in de informatiecampagne de voordelen van vaccinatie te benadrukken. “De Staat onderschrijft daarbij zonder voorbehoud de vrije, eigen keuze van burgers om zich al dan niet te laten vaccineren”, aldus de rechtbank.

In de zaak tegen het ECDC draait het om onderzoek naar de zogeheten PCR-testen, die internationaal gelden als de gouden standaard om vast te stellen of iemand is besmet met het coronavirus. Viruswaarheid beweert dat een onderzoek naar het gebruik van PCR-testen dat is gepubliceerd op Eurosurveillance, een wetenschappelijk platform van ECDC, niet deugt.