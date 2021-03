Vliegtuigen en schepen uit het Verenigd Koninkrijk mogen vanaf dinsdag weer landen of aanmeren. Het verbod daarop wordt opgeheven omdat het volgens het kabinet geen toegevoegde waarde meer heeft, nu de besmettelijkere Britse coronavariant al in Nederland is verspreid.

Reizigers moeten zich wel nog altijd voor vertrek laten testen op het coronavirus. Alleen bij een negatieve uitslag mogen zij aan boord. Bij aankomst geldt een dringend advies om tien dagen in quarantaine te gaan.