Voor het eerst werk vrouwelijke kunstenaars in Eregalerij Rijks

Voor het eerst in de geschiedenis van het Rijksmuseum komt er in de Eregalerij werk te hangen van vrouwelijke kunstenaars. De schilderijen van 17e-eeuwse meesters als Frans Hals, Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer krijgen binnenkort gezelschap van doeken van Judith Leyster, Gesina ter Borch en Rachel Ruysch.

Het Rijksmuseum wil hiermee meer aandacht geven aan de rol van vrouwen in de cultuurgeschiedenis, meldt het op Internationale Vrouwendag. Volgens museumdirecteur Taco Dibbits ontbraken werken van vrouwelijke kunstenaars tot nu toe op de Eregalerij – die richting de Nachtwachtzaal loopt – waar topstukken van belangrijke kunstenaars uit de 17e eeuw zijn te zien.

“Het is van belang dat we de eeuwenoude collectie van het Rijksmuseum steeds weer met een nieuwe blik bekijken en verrijken”, zegt Dibbits. “Dat doen we door middel van onderzoek en presentatie. Het stellen van nieuwe vragen en het bestuderen van andere bronnen en objecten levert een completer verhaal van Nederland op.”

Zo doet het museum sinds kort onderzoek naar het vrouwelijke aandeel in de Nederlandse cultuurgeschiedenis en hoe die in de collectie van het Rijks is vertegenwoordigd. “Het museum heeft op het gebied van vrouwengeschiedenis een inhaalslag te maken”, vertelt Jenny Reynaerts, conservator en voorzitter van het onderzoeksprogramma. Volgens haar wordt in de vaste presentatie van het Rijksmuseum opvallend weinig verteld vanuit een vrouwelijk perspectief.

Het museum komt maandag met een digitale talkshow over vrouwen in kunst en geschiedenis, waarbij het onder meer gaat over “de positie van de vrouw, van Melkmeisje en Kenau tot Judith Leyster en Marie de Lange”.