Zestien gevallen van Zuid-Afrikaanse variant in Gorinchem

Meer mensen hebben de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus opgelopen rond een fysiotherapiepraktijk in Gorinchem. In januari werd de mutatie aangetroffen bij zeker drie mensen, bij vervolgonderzoek bleek dat nog eens dertien mensen de besmettelijke variant onder de leden hadden.

De uitbraak is volgens de GGD Zuid-Holland Zuid nu onder controle. Van de zestien besmette personen hoefde voor zover bekend niemand in een ziekenhuis te worden opgenomen. Het gaat niet alleen om mensen uit Zuid-Holland Zuid, maar ook mensen uit andere delen van het land. Volgens de GGD waren negen regio’s betrokken bij het onderzoek naar de uitbraak.

De gevallen in Gorinchem zijn de eerste uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant in Nederland. De partner van een medewerker van de praktijk was onlangs in Zuid-Afrika geweest en kreeg na terugkeer klachten. Vervolgens bleek dat acht medewerkers en acht bezoekers het coronavirus hadden. Vervolgens heeft de GGD 387 bezoekers en alle medewerkers van de praktijk opgeroepen zich te laten testen. Uiteindelijk zijn 199 mensen getest. Van hen waren tien besmet. Alle positief geteste monsters werden vervolgens gecontroleerd op de Zuid-Afrikaanse variant.