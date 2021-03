Aanhoudingen bij fraudeonderzoek in Aardenburg

De politie heeft in Aardenburg twee mannen aangehouden in een onderzoek naar fraude. Een kantoor van hotel De Elderschans en een woning aan de Herendreef in deze plaats in Zeeuws-Vlaanderen worden doorzocht.

Bronnen melden dat de eigenaren van het hotel zijn aangehouden. De politie doet daar geen mededelingen over. Het hotel is in handen van de broers Salar en Sasan Azimi, Salar Azimi was onder meer te zien in het programma ‘Steenrijk, Straatarm’ op SBS 6.

Politie en ook specialisten van de FIOD zoeken in dit fraudeonderzoek onder meer naar tablets, computers en usb-sticks, aldus een woordvoerder van de politie.

Bij deze actie van politie en justitie worden vijftig personen ingezet.