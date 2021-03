Blussen brand schrootverwerker Den Bosch duurt tot woensdagavond

Het gaat vermoedelijk nog tot woensdagavond duren voordat de brand bij het schrootverwerkingsbedrijf in Den Bosch geblust is. Dat heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord dinsdagavond laten weten. Een woordvoerder spreekt van een complexe brand. “Het schroot wordt uit elkaar gehaald, afpellen heet dat, en afgeblust. Het grootste probleem is nu hoe we het brandende of smeulende afval en schroot gaan afvoeren zonder dat er daardoor opnieuw brandjes ontstaan.”

Het recyclebedrijf Gerrits aan de Rietveldenkade ligt vlakbij de Dieze en het waterschap Aa en Maas is bang dat vervuild bluswater de rivier verontreinigt. Het schap nam daarom maatregelen om de milieugevolgen te beperken. Het bedrijf verwerkt auto’s tot schroot en er ligt veel rubber-, ijzer- en metaalafval opgeslagen. Tot in de wijde omtrek zijn dikke rookpluimen te zien. Ook is overal in de omgeving de geur van brandend rubber te ruiken.

Bij het blussen van de grote brand, die dinsdagochtend uitbrak, werden overdag ook twee legerhelikopters ingezet die grote waterzakken leegden boven de brandhaard.