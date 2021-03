Donderdag kans op storm: mogelijk windstoten tot 115 km/uur

Donderdag belooft een onstuimige dag te worden. In de kustgebieden is volgens Weer.nl kans op storm. Ook in de rest van het land gaat het hard waaien en zijn windstoten tot 115 kilometer per uur niet uitgesloten.

De wind neemt in de loop van woensdag al langzaam toe. Aan zee staat een vrij krachtige wind, die in de avond verder aantrekt tot windkracht 6 à 7. In de kustgebieden kunnen dan al zware windstoten voorkomen, met windsnelheden tot 80 kilometer per uur. Ook gaat het regenen.

Donderdag houdt de regen aan en gaat het harder waaien: in het binnenland krachtig tot hard (windkracht 6 of 7) en aan zee stormachtig (windkracht 8). Het hele land krijgt te maken met windstoten van 110, en wellicht zelfs 115 kilometer per uur. Deze windsnelheden komen volgens het weerbureau boven land niet vaak voor.

Langs de noordwestkust en in het Waddengebied kan het tot windkracht 9 komen. Wanneer dat een uur lang aanhoudt, wordt officieel gesproken van een storm.

Tegen de avond neemt de wind iets af, maar het blijft onstuimig. Ook vrijdag en zaterdag laat het weerbeeld een mix van buien en harde wind zien.