Gedetineerden mogen in coronatijden alleen per volmacht stemmen

Gedetineerden kunnen volgende week alleen stemmen door een machtiging aan iemand buiten de gevangenismuren af te geven. Door coronamaatregelen zijn er dit jaar geen stemlokalen in de gevangenissen.

Penitentiaire inrichtingen gingen voorheen in tijden zonder corona op verschillende wijze om met verkiezingen. Sommige inrichtingen zorgden voor een besloten stemlokaal, waar alleen personeel en gedetineerden konden stemmen. Bij andere inrichtingen kwam tijdens de verkiezingen een stembus langs op het terrein.

Die mogelijkheden worden dit jaar niet geboden. “Er zijn nu coronamaatregelen van kracht om het contact tussen mensen te beperken en besmetting met het virus zoveel mogelijk te voorkomen”, zegt een woordvoerster van de Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen (DJI). Een machtiging afgeven is de enige mogelijkheid voor stemgerechtigde gevangenen. Gedetineerden ouder dan zeventig jaar kunnen ook per brief stemmen.

Door de coronamaatregelen in de gevangenissen hebben gedetineerden ook minder verlof. De meeste verloven zijn opgeschort, waardoor gedetineerden ook niet tijdens hun verlof naar een stembureau kunnen.