GGD-testlocatie in Brabanthallen gesloten vanwege rookoverlast

De coronatestlocatie van de GGD in de Brabanthallen in Den Bosch is dinsdagmiddag gesloten vanwege rookoverlast door de brand bij een schrootverwerker in de stad. De deuren van de testplek staan open om auto’s binnen te laten en daardoor is rook in de hal gekomen. “Omdat onze medewerkers last hadden kregen door de rookontwikkeling is besloten de locatie deze middag te sluiten”, aldus GGD Hart voor Brabant.

Alle afspraken voor dinsdagmiddag zijn komen te vervallen. Iedereen die stond ingepland wordt gebeld om op een andere dag alsnog getest te worden.

In een ander deel van de Brabanthallen worden mensen ook gevaccineerd tegen het coronavirus. Omdat daar volgens de GGD geen sprake is van rookoverlast, gaat het inenten wel door.