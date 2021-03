Grapperhaus: ik wist in 2019 over onderzoek kantoor landsadvocaat

Justitieminister Ferd Grapperhaus hoorde in maart 2019 dat er een onderzoek kwam naar “mogelijke strafbare feiten” bij Pels Rijcken, het advocatenkantoor van de landsadvocaat. Dat antwoordt hij dinsdag op Kamervragen. Maandag schreef Het Financieele Dagblad dat Grapperhaus verzweeg al langer op de hoogte te zijn van de miljoenenfraude bij het kantoor, toen hij vorige week de Tweede Kamer over de kwestie informeerde.

De informatie die hij destijds kreeg was vertrouwelijk en hij kreeg geen verdere details, schrijft hij. Eind augustus 2020 hoorde de minister ook dat er inmiddels sprake was van een strafrechtelijke verdenking en dat een verdachte gehoord zou worden in de zaak. In beide gevallen werd de minister mondeling ge√Įnformeerd, schrijft hij.

Bovendien werd het onderzoek op het ministerie van Justitie bestempeld als staatsgeheim, omdat het om een embargo-onderzoek ging. Dat houdt in dat het onderzoek maar voor enkelen toegankelijk is. Grapperhaus zegt dat er geen aanleiding was om informatie met anderen over het onderzoek te delen “en dat is dan ook niet gebeurd”.

Voormalig Pels Rijcken-notaris en topman Frank Oranje zou tenminste 10 miljoen euro hebben verduisterd. Vorig jaar november overleed hij. Uit eigen onderzoek van het kantoor blijkt dat Oranje via allerlei omwegen geld overhevelde naar privérekeningen.