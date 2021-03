Herstel-NL wil snel einde aan lockdown en samenleving weer open

Herstel-NL pleit met paginagrote advertenties in landelijke dagbladen voor meer bescherming van kwetsbaren en verder voor meer vrijheid door de avondklok en de lockdown af te schaffen. “Dit plan biedt een tijdelijke en flexibele oplossing waarin iedereen het leven weer kan oppakken”, zeggen de initiatiefnemers. Herstel-NL is een groep deskundigen en professionals die Nederland uit de lockdown wil loodsen.

Volgens Herstel-NL hebben de versoepelingen van de afgelopen tijd onvoldoende gebracht. Ze pleiten voor drie punten. Zo moeten er veilige tijden en plaatsen komen voor ouderen, niet alleen in supermarkten maar in alle winkels. Ook moet er een bijzondere ziektewet komen voor kwetsbare mensen die niet thuis kunnen werken, maar van wie de werkplek niet veilig genoeg is. Zij kunnen zich zonder financiƫle consequenties ziek melden.

Als derde punt moet Nederland zo snel mogelijk weer open, schrijft Herstel-NL. “De exacte invulling daarvan laten we graag over aan de sectoren, organisaties en de burgers zelf.”