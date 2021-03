Man aangehouden voor neersteken hardloopster Eindhoven

De politie heeft een 49-jarige man uit Eindhoven aangehouden die ervan wordt verdacht “zonder enige aanleiding” een hardloopster in haar rug te hebben gestoken. Dat gebeurde maandagmiddag in de Marterstraat in Eindhoven. De 33-jarige vrouw raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De man werd dinsdag aangehouden op de Kapteynstraat. De politie kwam de verdachte op het spoor mede dankzij tips na het delen van foto’s. De verdachte zit vast op het hoofdbureau in Eindhoven en zal “uitgebreid worden verhoord over zijn mogelijke rol en aandeel in het steekincident”, aldus de politie.

Volgens de politie werd de vrouw ogenschijnlijk zonder enige aanleiding neergestoken. Omstanders hebben haar eerste hulp verleend en de hulpdiensten ingeschakeld.