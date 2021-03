Nederlanders om in de gaten te houden: Founder Connecther.eu Elja Abdullaeva

Op negenjarige leeftijd is Elja Abdullaeva met haar ouders en zusje van Azerbeidzjan naar Nederland gevlucht. Na de mavo, het mbo en een hbo opleiding is ze naar een universiteit in Engeland vertrokken waar ze in 2015 cum laude is afgestudeerd op Human Resource Management. Ze werkte drie jaar op de Zuidas als recruiter voor grote telecombedrijven. Regelmatig werd haar gevraagd of er niet meer vrouwelijke kandidaten waren voor met name tech jobs. “Daaruit bleek dat er veel vraag is naar vrouwen, maar blijkbaar zijn ze moeilijk te vinden. Dat er een tekort is aan vrouwen in de techwereld, komt omdat er te weinig vrouwelijke rolmodellen zijn. Ik heb dat zelf ook zo ervaren tijdens belangrijke carrière momenten.” Deze week is ze het platform Connecther.eu gestart: een alles in één zakelijk platform voor en door ambitieuze vrouwen.

Aan tafel met de tech-bazen uit de telecom wereld ging er, ondanks twee bachelor diploma’s, een wereld voor haar open. “Er waren zoveel interessante mogelijkheden. Toen is voor het eerst het zaadje gepland voor Connecther.eu. Als ik terugkijk op mijn eigen carrière had ik behoefte aan een professioneel netwerk waar ik informatie kon inwinnen. Nadenkend over mijn toekomst wilde ik graag weten wat een strategisch goede keuze was ten aanzien van vervolgopleidingen en interessante werkgevers. Ik heb die reflectie in mijn carrière gemist.”

Op Connecther.eu, een netwerkplatform à la LinkedIn, kunnen vrouwen kennis en vaardigheden met elkaar delen en krijgen ze toegang tot informatie die ze nodig hebben om vooruit te komen. “Het doel is om jonge vrouwen in staat te stellen om hun eigen toekomst te verwezenlijken en om een arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen. Vrouwelijke rolmodellen kunnen een verandering teweeg brengen in de studiekeuze van (jonge) carrière vrouwen. Je kan netwerken op het platform, content delen, zoals blogs en video’s, en content van anderen zien, deelnemen aan events of events van jezelf toevoegen en nieuwe carrière kansen ontdekken bij bedrijven die gescreend zijn op hun beleid, waar vrouwen langdurig kunnen doorgroeien en ontwikkelen. Het is een soort LinkedIn, maar dan persoonlijker en toegankelijker.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“De afgelopen vier jaar sta ik op voor Connecther, hier draait mijn leven om. De belangrijkste les die ik heb geleerd is over mijn angsten heen te stappen. Niet meer denken: hoe ga ik dit doen? Of gaat het me wel lukken? En proberen die gedachten over wat andere vrouwen van mijn werk vinden, naast me neer te leggen. Onzekerheid hoort erbij. Maar weet je: no guts, no glory. Ik sta nu op voor mijn visie: een gelijke wereld met daarin gelijke carrièrekansen voor zowel mannen als vrouwen. Als vrouwen zich gaan verenigen, kan dit enorme impact hebben op de arbeidsmarkt.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Ik zou liegen als ik zeg dat ik momenteel goed voor mezelf zorg. Er ligt een enorme druk op me om alles voor Connecther werkend te krijgen. Ik probeer mezelf constant te ontwikkelen. Blijven leren is belangrijk voor me. Op het moment schiet dat er door de drukte een beetje bij in. Als ik echt focus nodig heb, ga ik eerst een rondje lopen en luister ik naar een inspirerende video of podcast van TedX of TedX women. Verder lees ik graag. Ik ben nu een heel interessant boek aan het lezen van Yuval Noah Harrari, genaamd ‘21 lessen voor de 21ste eeuw’ over politieke systemen en mondiale problemen. Dat houdt me bezig. Uiteraard zorg ik dat ik voldoende slaap, minimaal zes uurtjes, anders ben ik te moe om de volgende dag verder te kunnen gaan.”

Wat deed je als kind graag?

“Buiten spelen met vriendinnen en ik zorgde graag voor mijn tweelingzusjes, die in Nederland geboren zijn. En als kind was mijn vader al mijn rolmodel, als ondernemer. Ik trek ook meer naar hem toe, nog steeds. We hebben hetzelfde karakter.”

Wat doe je elke ochtend als vast ritueel?

“Voordat ik mijn andere oog open heb, gaat mijn koffieapparaat aan. Ik drink eerst twee kopjes espresso, en vervolgens zit ik even op de bank. Dan scrol ik door mijn emails en sociale media en zo begin ik rustig de dag. En ik eet natuurlijk een goed ontbijt.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Durf over je angst heen te stappen; het is niet zo eng als dat het lijkt. En daarmee doel ik op mijn eigen angst die ik had voordat ik Connecther.eur officieel online zette voor een groot publiek. Ik vond het heel eng, want ik wist niet wat de reacties zouden zijn. Gaat het werken? Trekt het mensen aan? Ik heb geleerd: doe het gewoon, het maakt niet uit of je faalt. Als je het niet geprobeerd hebt, heb je straks veel meer spijt. Ik denk dat veel mensen angst hebben om iets nieuws te doen, omdat ze niet weten wat de reacties zijn. Ik kijk graag naar een quote van Steve Jobs: ‘The people who are crazy enough who think they can change the world are the ones who do.”

Waarvoor bellen mensen jou op?

“Ik ben heel behulpzaam en iedereen weet ook dat ze mij kunnen benaderen voor hulp. Het maakt eigenlijk niet uit wat het is. Ik word gebeld voor advies over een cv of hoe iemand naar een vacature kan zoeken. Ik word ook gebeld of ik iemand kan connecten of over Connecther.eu. Dan willen mensen meewerken, bijvoorbeeld als ambassadeur. Ik sta open voor iedereen.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn ambities en mijn drive, dat waardeer ik echt aan mezelf. Als ik iets in mijn hoofd heb, dan ga ik ervoor. Ik rust niet totdat ik het geprobeerd heb. Ik kies er liever voor om iets te proberen en dan eventueel te falen dan iets niet te proberen. Ik neem die stap en het risico en kijk vervolgens wat er uitkomt. Ik heb niets te verliezen. Dat vind ik inspirerend aan en van mezelf.”

Je mag een dag premier zijn van Nederland. Wat zou je doen?

“Ervoor zorgen dat onze opleidingen beter aansluiten op het bedrijfsleven. We moeten bedrijven meer en eerder betrekken bij het onderwijs en zorgen voor een betere match. Hier lopen we momenteel achter.”

Je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik zou een mentor willen die iets soortgelijks heeft gedaan (als) wat ik nu doe. Iemand die mij kan helpen, de vrouwelijke versie van Steve Jobs of Mark Zuckerberg. Ik weet niet welke naam ik moet noemen, maar zo’n mentor zou ik wel willen om wat ik nu doe verder uit te zetten. Ik heb nog niemand (kunnen vinden) gevonden die in de buurt komt.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Met mijn ouders en mijn zusjes, we zijn thuis met vier meiden. Dan wil ik het eten van mijn moeder natuurlijk, zij kan heel lekker koken. Ik vind vooral haar Azerbeidzjaanse rijst met saffraan en gedroogd fruit lekker, dolma’s en salades lekker. Ik zou mijn ouders willen bedanken voor wat ze tot nu hebben bereikt en de kans die we hebben gekregen in Nederland. Ik denk niet dat ik dezelfde kansen zou hebben gehad als we niet waren gevlucht.”