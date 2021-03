Negen klimaatactivisten opgepakt bij wegblokkades Utrecht

In Utrecht zijn dinsdag negen klimaatactivisten aangehouden omdat ze openbare wegen in de stad blokkeerden en weigerden te vertrekken. Het gaat volgens de politie om eenpersoonsacties, waarbij demonstranten in hun eentje op de weg gingen zitten waardoor het verkeer er niet of moeilijk langs kon.

De activisten droegen borden bij zich met teksten als “ik ben doodsbang dat ongelijkheid en onderdrukking zullen toenemen door de klimaatcrisis”. “Ze gingen op de weg zitten en hinderden daarmee andere weggebruikers die niet verder konden rijden en veroorzaakten gevaarlijke situaties op de openbare weg”, aldus de politie. Die noemt de naam van de actiegroep niet. Extinction Rebellion riep klimaatactivisten eerder op mee te doen aan solo-acties onder de naam Rebellion of One.

De gemeente Utrecht had de initiatiefnemers van tevoren laten weten dat wegblokkades niet zijn toegestaan en stelde voor dat de betogers op een locatie zouden samenkomen. Daar heeft de actiegroep volgens de politie geen gehoor aan gegeven.

Wegen die enige tijd werden geblokkeerd zijn onder meer de Voorstraat, de Croeselaan en de Van Asch van Wijckbrug.